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مجهول يهدد بإسقاط طائرة ركاب فيتنامية فوق خليج طوكيو

5
JANUARY
2022
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تم تحويل مسار طائرة تابعة للخطوط الجوية الفيتنامية كانت متجهة من مطار ناريتا الياباني إلى العاصمة هانوي إلى مطار ياباني آخر، بعد أن هدد مجهول عبر الهاتف بإسقاطها فوق خليج طوكيو.

وذكرت هيئة الطيران المدني الفيتنامية أنه بعد حوالي أربعين دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار ناريتا بطوكيو، تلقى المكتب التمثيلي لشركة الطيران الفيتنامية في اليابان، اتصالا من شخص مجهول يهدد بإسقاط الطائرة.

ووفقا للهيئة فإن “الرجل الذي كان يتحدث اليابانية لكنه ادعى أنه أمريكي، هدد الرحلة التي تحمل رقم VN5311 بالعودة إلى ناريتا وإلا سيتم إسقاطها عند مرورها فوق خليج طوكيو”، مشيرة إلى أنه عندما طلب متلقي المكالمة من الرجل تكرار الرسالة، قال: “أنا أستعد لإطلاق النار على VN5311 عندما تحلق فوق خليج طوكيو. من الأفضل أن تستدير.

وكانت الرحلة قد غادرت في الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي من ناريتا وعلى متنها 12 مضيفا وثلاثة طيارين و47 راكبا. كانت على وشك المرور فوق خليج طوكيو عندما وردت المكالمة، وعلى الاثر تم تحويل مسار الرحلة لتهبط في مطار آخر في اليابان.

وقد هبطت الطائرة في فوكوكا بسلام في الساعة 1:02 بعد الظهر، وقد حضرت السلطات الأمنية اليابانية إلى المطار وأجرت مقابلات مع طاقم الطائرة والركاب لتقييم الوضع. ولم يجدوا أي علامات غير عادية وسمحوا للطائرة بالمغادرة إلى هانوي.

يذكر أن هذه كانت أول رحلة منتظمة بين فيتنام واليابان حيث استأنف حركة الطيران بين البلدين بعد فترة تعليقها بسبب جائحة كوفيد-19.

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