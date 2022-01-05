نجلا ترامب يرفضان المثول أمام القضاء في دعوى مرفوعة ضده

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رفض دونالد ترامب جونيور، وشقيقته إيفانكا ترامب، الإدلاء بشهادتهما في قضية فساد مرفوعة ضد والدهما الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بحسب الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وطلبت المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس من نجلي ترامب، دونالد جونيور، 44 عاما، وإيفانكا، 40 عاما، الإدلاء بشهادتيهما، إلا أنهما رفضا الانصياع لطلبها.

وأفادت "BBC" بأن محامي ترامب يحاولون منع القاضية جيمس من استجواب الرئيس الأمريكي السابق وأولاده.

وكانت جايمس قد فتحت تحقيقا مدنيا في عام 2019، ضد ترامب بشأن مزاعم تضخيم قيمة ثروته، لطلب قروض مصرفية وذلك قبل توليه الرئاسة الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن نجلي ترامب طلبا إلغاء المحاولة "غير الدستورية" لاستجوابهما.

وقال المتحدث باسم السيدة جيمس: "نحن على ثقة من أنه سيتم الرد على أسئلتنا وأن الحقيقة ستكشف لأنه لا يوجد أحد فوق القانون".

ورفع ترامب دعوى قضائية ضد جيمس الشهر الماضي، متهما إياها بمحاولة تصفية حسابات سياسية ضده كرئيس جمهوري سابق.