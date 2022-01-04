حاكم دبي يطلق مبادرة "نوابغ العرب" الألف

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أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد إطلاق مبادرة البحث عن "نوابغ العرب" الألف في عدة مجالات، وبكلفة 100 مليون درهم. (27.2 مليون دولار).

وقال حاكم دبي عبر "تويتر" إنه و"جريا على عادتنا السنوية في ٤ يناير للإعلان عن مشاريع تغير واقعنا نحو الأفضل.. نعلن عن إطلاق مشروع حضاري عربي للبحث عن النوابغ العرب الألف"، في مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم البرمجة والأبحاث والاقتصاد وغيرها.

وأضاف أنه تم تشييد "متحف المستقبل" الذي وصفه بالمعلم العلمي العالمي، قائلا إنه سيفتتح قريبا، وسيكون المتحف "هو المركز الفكري والإداري لهذا الحراك العلمي العربي الجديد".

وقال بن راشد إنه سيتم "الاهتمام بهؤلاء النوابغ علميا وبحثيا وربطهم مع أكبر المفكرين والعلماء والشركات في العالم وتطوير أفكارهم لتعظيم أثرهم الإيجابي على المنطقة".