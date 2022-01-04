جونسون محذرا إيران: الوقت ينفد أمام إنقاذ الاتفاق النووي

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حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران من أن الوقت ينفد أمام إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحث جونسون المحادثات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح متحدث باسم داوننج ستريت أن رئيس الوزراء قال إن المملكة المتحدة تريد أن ترى المفاوضات في فيينا تؤدي إلى الاستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة، معتبرا أن هناك حاجة إلى أن تشارك إيران بحسن نية.

ولفت جونسون إلى أن باب الدبلوماسية مفتوح، لكن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق.