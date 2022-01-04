بريطانيا.. أعراض مرضى كورونا أقل حدة

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قالت وزيرة الصحة العامة والمسؤولة عن اللقاحات في بريطانيا إن الأشخاص الذين يعالجون في المستشفيات البريطانية من مرض كوفيد-19 تظهر عليهم أعراض أقل حدة مما كانت تظهر من قبل وقالت إنه لا داعي لفرض مزيد من القيود في هذه المرحلة.

وقاوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إجراءات إغلاق صارمة في إنجلترا قبل رأس السنة في وقت يسبب فيه المتحور "أوميكرون" زيادة قياسية في حالات الإصابة.

وعلى الرغم من زيادة معدل دخول المستشفيات، لم يتتبع المسؤولون مسار الحالات اليومية مما قد يعكس تأثير تلقي اللقاحات والجرعات التنشيطية واحتمال انخفاض شدة أوميكرون والفترة الزمنية الفاصلة بين دخول شخص وآخر المستشفى.

وقالت الوزيرة ماجي ثروب لقناة سكاي نيوز "إذا نظرت في هذه اللحظة للأشخاص الذين يعالجون في المستشفى ستجد أنهم دخلوا وحالتهم أقل حدة مما كان عليه الحال من قبل"، وفقا لرويترز.

وتابعت أن "الخطة ب" التي وضعها بوريس جونسون في ديسمبر تؤتي ثمارها، مضيفة أن "الأعداد التي تشغل أسرة المستشفيات بلغت النصف تقريبا مقارنة بالعام الماضي.. وهذا يظهر قوة اللقاحات".