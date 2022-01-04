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كورونا.. الإصابات 290 مليونا والوفيات 5.8 ملايين

4
JANUARY
2022
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 290 مليون إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس الى قرابة 5.8 ملايين حالة وفاة.
 
وبحسب إحصاء لوكالة روتيرز، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المسبب لجائحة كوفيد-19 إلى أكثر من 290.28 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون إصابة على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5,795,222 حالة وفاة.
 
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019.
 
وتحتل الولايات المتحدة الأميركية صدارة الدول في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة فيها 55,301,886 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 828,879 حالة وفاة.
 
وكان كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي قال إن بلاده تشهد ارتفاعا حادا للغاية في حالات الإصابة بكوفيد مع تفشي المتحور أوميكرون، مرجحا أن تتحقق ذروة الموجة بعد أسابيع فقط.
 
 ووصف فاوتشي معدل الإصابة المتصاعد بأنه غير مسبوق موضحا أن منحنى الإصابات شهد ارتفاعا شبه عمودي مع انتشار المتحور الجديد في أنحاء العالم.
 
لكن الخبير الأميركي استنجد بتجربة جنوب إفريقيا التي قال إنها تعطي بعض الأمل إذ انحسرت هناك الموجة الوبائية بنفس سرعة انتشارها تقريبا.
 
وتأتي الهند في المرتبة الثانية في عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، حيث سجلت حوالي 35 مليون إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات فيها 481,893 حالة وفاة.
 
وفي المركز الثالث جاءت البرازيل بحوالي 22.3 مليون إصابة ونحو 620 ألف حالة وفاة، ثم بريطانيا، التي سجلت 13 مليون إصابة و148 ألف حالة وفاة.
 
 عربيا، ما زال العراق على رأس قائمة الدول الأكثر إصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات فيه أكثر من مليوني إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 24 ألف حالة وفاة.
 
وجاء الأردن ثانيا بأكثر من مليون إصابة وما يزيد على 12 ألف حالة وفاة، ثم المغرب بأكثر من 966 ألف إصابة و14855 حالة وفاة.
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