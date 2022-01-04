بعد أوميكرون.... سلالة جديدة من كورونا

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تمّ اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في فرنسا، وجرى ذلك في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بحسب موقع MedRxiv.



وذكر الموقع، أن نتائج دراسة أجراها علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا (IHU)، تدل على ذلك.



ووفقاً للدراسة، كشفت اختبارات تحديد الطفرات المرتبطة بمتحورات فيروس كورونا التي خضع لها 12 شخصاً من سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا، وجود "تركيبة غير نمطية".



ونوّه الموقع، بأنه تمّ للمرّة الأولى كشف نوع جديد من فيروس كورونا، في تشرين الثاني2021 لدى شخص عاد من الكاميرون، وتم تمييزه بالرمز B.1.640.2.



ووفقاً للعلماء، كشف تحليل الجينوم الفيروسي عن وجود 46 طفرة.



وأضافت الدراسة: "وبهذا الشكل، يشير نمط طفرات الجينوم إلى ظهور متحور جديد، أطلقنا عليه اسم "IHU "(في إشارة إلى اسم جامعتنا)".



من جانبه قال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، إن السلالة الأكثر انتشارا في بلاده حاليا هي سلالة "أوميكرون"، وهي ستصبح السائدة قريباً.