living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تهديدات ووصف بـ"القاتل".. منسق أغاني يتعرض لهجوم والسبب ميسي

4
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد منسق أغاني "دي جاي" تلقيه لتهديدات بالقتل على خلفية ادعاءات بتسببه بإصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بكوفيد-19.

ونفى الـ"دي جاي" الأرجنتيني فير بالاسيو أنه أصاب نجم باريس سان جرمان ليونيل ميسي بفيروس كورونا.

وقال بالاسيو في منشور على حسابه الشخصي في "تويتر"، أن كثيرين من مشجعي ميسي أطلقوا عليه لقب "القاتل"، بعد نشر صوره له مع "البرغوث" في حفلة لمنسق الأغاني بالأرجنتين.

ونقل موقع "إي إس بي إن" الرياضي عن بالاسيو قوله: "تعرضت لهجوم كبير، واتهموني بأنني كنت سبب إصابة ميسي بـكوفيد-19، ووصل الأمر إلى حد وصفي بالقاتل، كما تلقيت سيلا من الرسائل المسيئة".

وعرض بالاسيو نسخة من تقرير طبي تثبت نتيجة سلبية لفحص كورونا، مرفقا الصورة بتعليق قال فيه: "لست مصابا بكورونا وهذا هو الدليل"، وفق ما نقل موقع "نيويورك بوست" الأميركي.

وأعلن باريس سان جرمان، الأحد، أن نجمه ميسي هو أحد أربعة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا.

وأشار النادي إلى أن المصابين بكورونا إلى جانب ميسي هم: الظهير الإسباني خوان برنات، ومواطنه الحارس سيرخيو ريكو، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.

وأكد سان جرمان بأن اللاعبين "سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout