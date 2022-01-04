الديمقراطيون يلوّحون بتغيير قواعد مجلس الشيوخ لتمرير قانون التصويت

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لوّح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بتغيير قواعد مجلس الشيوخ إذا استمر الجمهوريون في عرقلة مشروع قانون حقوق التصويت.

وفي رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، شبّه شومر القوانين التي أقرتها مجالس تشريعية يقودها الجمهوريون في عدة ولايات، بالهجوم الذي شنه مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس.

وقال المسؤول الديموقراطي "على غرار المتمردين العنيفين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي قبل نحو عام، استغل المسؤولون الجمهوريون على نطاق واسع في ولايات في أنحاء البلاد الكذبة الكبيرة للرئيس السابق بشأن تزوير الانتخابات لسن تشريعات مناهضة للديموقراطية".

وأضاف: "يريدون تقويض التقدم الذي أحرزه اتحادنا، وتقييد الاقتراع، وإسكات أصوات الملايين من الناخبين، وتقويض انتخابات حرة ونزيهة".

ويتهم الديموقراطيون مجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون في ولايات عدة بسن قوانين من شأنها تقييد حقوق التصويت للأقليات والتصويت المبكر والتصويت بالبريد.

وهدد شومر بفرض تغيير في القواعد بحلول 17 يناير، إذا استمرت الأقلية الجمهورية في إحباط مشروع قانون حقوق التصويت باستخدام الإجراء المعروف باسم التعطيل.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ "نأمل أن يغير زملاؤنا الجمهوريون نهجهم ويعملوا معنا... لكن إذا لم يفعلوا ذلك، سيناقش مجلس الشيوخ وينظر في إدخال تغييرات على قواعد مجلس الشيوخ في 17 يناير لحماية أساس ديموقراطيتنا: انتخابات حرة ونزيهة".