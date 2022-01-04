أديل تشتري قصر سيلفستر ستالون الفخم بنحو نصف ثمنه

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كشفت تقارير صحافية، أمس (الأحد)، أن النجمة البريطانية أديل اشترت قصر النجم سيلفستر ستالون في «بيفرلي هيلز».



وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن أديل اشترت القصر بنحو نصف ثمنه (58 مليون دولار) بعد أن كان المطلوب 110 ملايين في البداية، وقد قرر النجم بيعه بعدما تعذر عليه تسويقه.

وتابعت الصحيفة أن قصر ستالون سيكون أحدث إضافة إلى أملاك أديل العقارية المتنامية، والتي تضم بالفعل منازل تقدر قيمتها بنحو 47 مليون دولار في لندن ولوس أنجليس.



ويقال إن المغنية البالغة من العمر 33 عاماً، المخطوبة إلى الوكيل الرياضي ريتش بول (40 عاماً)، تبلغ قيمة ثروتها الحالية 220 مليون دولار بفضل مبيعاتها القياسية وحفلاتها المرتقبة بعد عودتها للغناء وإصدارها ألبوماً جديداً.

ولم يُعرف السبب في تساهل النجم سيلفستر ستالون في تحديد سعر بيع قصره الذي تبلغ مساحته 18.587 قدم مربعة، والمزود بحراسة، ويقع على مساحة 3.5 فدان.

وحاول ستالون - الذي انتقل إلى فلوريدا - أن يبيع قصر لوس أنجليس الذي اشتراه في التسعينات، أكثر من مرة، وكان قد خفض السعر بالفعل إلى 85 مليون دولار في مايو (أيار) الماضي.





تحتوي إحدى الغرف تمثالاً عملاقاً لشخصية «روكي» التي اشتهر بها ستالون. كما تحتوي نموذجاً لشخصية «رامبو» يمسك قوساً ويلق سهماً.

وجرى بناء المبنى الرئيسي للقصر في عام 1994، ويضم 6 غرف نوم و9 حمامات؛ بما في ذلك جناح رئيسي و3 غرف نوم بحمامات داخلية، وغرفتا نوم للموظفين.



ويشمل الجناح الرئيسي الفخم «ساونا» وغرفة بخار ومكتباً مع تراس.

ويحتوي القصر بيت ضيافة من طابقين مع غرفتي نوم بحمام داخلي ومطبخ كامل للطاهي. يشتمل المبنى الرئيسي على غرفة معيشة رسمية، وسينما، وصالة ألعاب رياضية منزلية، وغرفة للتدخين مزودة بفلتر هواء.



يوجد في الخارج فناء ضخم به مسبح كبير وملعب أخضر. يوجد أيضاً مرأب مكيف لـ8 سيارات، واستوديو فني.

ويقع القصر داخل «كومباوند» فخم يمتلكه مواطنه النجم الأميركي دينزل واشنطن، بالشراكة مع الكوميدي إيدي ميرفي.

وتمتلك أديل بالفعل منزل كنغستون ميوز الفخم؛ وهو يتكون من منزلين متصلين معاً، إلى جانب منزل في «بيفرلي هيلز» تعيش فيه مع ابنها أنجلو البالغ من العمر 9 أعوام.



وكانت قد توصلت هي وزوجها السابق، سيمون كونيكي (47 عاماً) إلى تسوية بشأن الطلاق في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد عامين من انفصالهما، واختار الاثنان الوساطة للتوصل إلى كيفية تقسيم ممتلكاتهما والموارد المالية الأخرى بعيداً عن المحاكم.