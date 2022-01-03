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التضخم في إندونيسيا بأعلى مستوى في 18 شهرا

3
JANUARY
2022
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أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء في إندونيسيا اليوم (الاثنين) ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين بالبلاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلا أعلى مستوى في 18 شهرا، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 87. 1% على أساس سنوي في ديسمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 75. 1% في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع المعدل إلى 80. 1%.

 

تجدر الإشارة إلى أن التضخم في ديسمبر هو الأعلى منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، عندما وصل التضخم إلى 96. 1% .
وبلغ معدل التضخم الأساسي 56. 1% في ديسمبر مقابل 44. 1% في الشهر السابق. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعه إلى 52. 1%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 57. 0% في ديسمبر، بعد ارتفاع بنسبة 37. 0% في نوفمبر. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بـ 52. 0%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 61. 1% على أساس سنوي في ديسمبر، فيما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 22. 0%.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر بلغ معدل التضخم 87. 1%.

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