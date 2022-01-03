عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأميركية ومنطقتها

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تعرضت العاصمة الأميركية واشنطن ومنطقتها لعاصفة ثلجية ما أدى إلى إغلاق المقار الفدرالية والمدارس وتوقف الحافلات والتسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية.





وتوقعت الأرصاد الجوية أن يتساقط ما بين 12 وأكثر من 25 سم من الثلوج على العاصمة الأميركية.

وقد تؤدي العاصفة التي تجتاح معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع رياح عاتية وتساقط الثلوج بكثافة إلى "انقطاع في التيار الكهربائي" و"عواصف ثلجية" و"فيضانات" محتملة، كما ذكرت الأرصاد الجوية.



وانقطعت الكهرباء عن ما لا يقل عن 440 ألف منزل في ولاية فرجينيا و76 ألف منزل في ولاية ميريلاند المجاورة، وسقطت أشجار على خطوط التوتر العالي جراء الثلوج.

وأمام حالة الطقس، أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفدرالية في مدينة واشنطن، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض بينما يتوقع إلغاء وتأجيل التصويت الوحيد المقرر لليوم في مجلس الشيوخ حتى يوم غد الثلاثاء.

كذلك، أعلنت مدينة واشنطن وقف رحلات الحافلات وكذلك إغلاق مراكز الفحوص لكشف الإصابة بكوفيد-19 وتعليق توزيع الفحوص السريعة.



وأغلق العديد من المدارس بسبب تساقط الثلوج في منطقة واشنطن وماريلاند وفيرجينيا.



وأدت العاصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى التي سادت أصلا في برنامج الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لأسابيع بسبب ارتفاع حالات كورونا بسبب متحور "أوميكرون".