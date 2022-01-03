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أسعار الذهب قرب أعلى مستوى منذ ستة أسابيع

3
JANUARY
2022
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ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع قبل تخليها عن مكاسبها واستقرارها اليوم (الإثنين) بعد أن أدت عمليات شراء للذهب، والتي عززها ارتفاع إصابات سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، إلى احداث توازن مع ضغوطً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حسب وكالة أنباء "رويترز".
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1826.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:13 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 1831.49 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1826.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 23.15 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 966.00 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1899.81 دولار للأوقية.

 
 
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