مستشار سابق في البنتاغون: بوتين كشف جوانب ضعف بايدن

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أكد المستشار السابق في البنتاغون كوري ميلز، أن الرئيس فلاديمير بوتين يبني العلاقات مع البيت الأبيض من موقع القوة، في ظل إخفاقات السياسة الخارجية لفريق الرئيس الأميركي جو بايدن.

وفي رده على سؤال مقدم قناة "فوكس نيوز" حول وجه الاختلاف في العلاقات بين موسكو وواشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب وبايدن، قال: "هناك فرق بالتأكيد.. الكل لمسوا ضعف بايدن... في روسيا شاهدوا كيف انتهت عمليتنا في أفغانستان، وكيف يتصرف بايدن تجاه قضية تايوان والصين".