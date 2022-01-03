living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مستشار سابق في البنتاغون: بوتين كشف جوانب ضعف بايدن

3
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد المستشار السابق في البنتاغون كوري ميلز، أن الرئيس فلاديمير بوتين يبني العلاقات مع البيت الأبيض من موقع القوة، في ظل إخفاقات السياسة الخارجية لفريق الرئيس الأميركي جو بايدن.
وفي رده على سؤال مقدم قناة "فوكس نيوز" حول وجه الاختلاف في العلاقات بين موسكو وواشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب وبايدن، قال: "هناك فرق بالتأكيد.. الكل لمسوا ضعف بايدن... في روسيا شاهدوا كيف انتهت عمليتنا في أفغانستان، وكيف يتصرف بايدن تجاه قضية تايوان والصين".
وأضاف: "أخطاء الحكومة الأمريكية الفادحة كبيرة لدرجة أن ضعف إدارة بايدن لا يظهر في روسيا فحسب، بل في الصين وإيران".
وتابع: "معارضو الولايات المتحدة يستغلون ذلك بنشاط".
وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن محادثة هاتفية ليلة 31 كانون الأول وحسب الكرملين، هدد بايدن "بفرض عقوبات واسعة النطاق" على روسيا بسبب الوضع مع أوكرانيا، فيما رد بوتين بأن "ذلك سيكون خطأ كبيرا، وقد يفضي لقطع كامل للعلاقات بين البلدين".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout