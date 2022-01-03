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المدعية العامة في نيويورك تستدعي ترامب وإيفانكا ودونالد الابن

3
JANUARY
2022
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أصدرت المدعية العامة لنيويورك استدعاءات بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته الكبرى إيفانكا على ذمة التحقيق في أعمال الأسرة.

وأعلن مكتب المدعية ليتيشيا جيمس في القرار أنه يطلب شهادة ومستندات من ترامب وابنيه “على صلة بتحقيق في قيمة ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها” ترامب وشركته.


وفي 20 ديسمبر الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية ضد جيمس، في محاولة منه لوقف التحقيق الذي تديره حول أعماله التجارية.

وتعتبر الدعوى التي رفعها ترامب وشركته العقارية العائلية في محكمة اتحادية في شمال ولاية نيويورك، بأن تحقيق جيمس الذي بدأ في مارس 2019، انتهك الحقوق الدستورية للرئيس السابق.

ولطالما جادل ترامب ومحاموه بأن التحقيق كان ذا دوافع سياسية، حيث اعتبر ترامب في الدعوى التي يطلب فيها وقف التحقيق، إن “مهمة المدعية العامة موجهة فقط بالعداء السياسي والرغبة في مضايقة وترهيب والانتقام من مواطن عادي تعتبره معارضا سياسيا”.

المصدر: “أسوشيتد برس” + RT

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