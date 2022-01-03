تعليق التداول بسهم شركة صينية عملاقة

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تم اليوم تعليق تداول أسهم الشركة الصينية العملاقة “إيفرغراند” للتطوير العقاري، التي توشك على التخلف عن سداد ديون لها، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنته الشركة الصينية اليوم ودون أن توضح أسباب هذه الخطوة. وفقد سهم شركة “إيفرغراند” في 2021 قرابة نحو 90% من قيمته خلال العام الماضي.

وتحمل “إيفرغراند” حاليا لقب المطور الأكثر مديونية في العالم، بعد أن فاتته مؤخرا عدة مواعيد لسداد ما يقرب من 20 مليار دولار من السندات الدولية. وأعلنت شركتا تصنيف ائتماني الشهر الماضي عن تخلف الشركة عن سداد ديون لها.

وفي العام الماضي خفضت وكالة “فيتش” تصنيف “إيفرغراند” إلى “شبه عاجزة عن سداد ديونها” أي على بعد خطوة واحدة فقط من تصنيف عاجزة تماما عن سداد ديونها.

وتبلغ ديون الشركة العملاقة 300 مليار دولار، وتمتلك 1300 مشروع في أكثر من 280 مدينة، وتدين “إيفرغراند” لنحو 130 بنكا وقرابة 120 مؤسسة مالية غير مصرفية، ونحو 50% من ديون الشركة هي لصالح المقاولين.