روسيا الصين بريطانيا أميركا وفرنسا: مسؤوليتنا منع حدوث حرب نووية

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أعلن الكرملين، أن سلطات روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، أصدرت بيانًا بشأن منع الحرب النووية، ومنع سباق التسلح.

ولفت، في بيان، إلى أنه “تعتبر الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، أن مسؤوليتها الأساسية منع حدوث حرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية، وتقليل المخاطر الاستراتيجية”.

وأكدت الدول النووية الخمس، في بيان مشترك، أن الأسلحة النووية غير موجهة ضد بعضها البعض أو ضد أي دولة أخرى، مشيرة إلى “أننا عازمون على مواصلة إيجاد الطرق الدبلوماسية الثنائية، ومتعددة الجهات لتجنب المواجهة العسكرية، وتعزيز الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، ومنع سباق التسلح الذي لا يصب في مصحلة أحد ويصبح تهديدًا للجميع”، موضحًا “أننا متمسكين بالتزاماتنا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التزامنا بالبند السادس،أي التفاوض بحسن نية بشأن تدابير فعالة لإنهاء سباق التسلح النووي في المستقبل القريب، ونزع السلاح النووي ونزع السلاح تحت رقابة دولية صارمة وفعالة”.