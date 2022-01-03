في حدث نادر من نوعه.. ولادة توأم في عامين مختلفين

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ولد توأم بفارق 15 دقيقة فقط ولكن في سنتين مختلفتين، وذلك عشية رأس السنة بين عامي 2021 و2022.

وولد أحد التوأمين في ولاية كاليفورنيا، قبل منتصف الليل بدقائق في نهاية عام 2021 والآخر في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة 2022 تماما.

وأنجبت الأم فاطمة مادريجال طفلها ألفريدو أنطونيو تروجيلو الساعة 11:45 مساء، وبعد 15 دقيقة ولدت شقيقة ألفريدو، أيلين يولاندا تروجيلو في منتصف الليل مع بداية عام 2022.

وقالت الوالدة في بيان صحفي: "إنه لأمر مجنون بالنسبة لي أن يكونا توأمان ولديهما أعياد ميلاد مختلفة، لقد تفاجأت وسعدت بوصولها في منتصف الليل".

ووصفت الدكتورة آنا أبريل أرياس، طبيبة الأسرة في المستشفى، هذه الولادة بأنها "واحدة من أكثر الولادات التي لا تنسى في حياتي المهنية".