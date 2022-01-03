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بريطانيا تحدد الفئة العمرية الأكثر تأثرا بالمتحور "أوميكرون"

3
JANUARY
2022
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قال وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي إن متحور فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون" ينتشر بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما أكثر من غيرهم.

لكن البيانات لا تشير إلى ضرورة فرض قدر أكبر من القيود، وذلك بفضل النسبة المرتفعة لكبار السن الذين تلقوا جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال الزهاوي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نشهد زيادة في الإصابات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما. لكن هذه الفئة تلقت في الأغلب جرعات تنشيطية. 90 بالمئة من الأشخاص فوق 50 عاما تلقوا جرعات تنشيطية".

وأضاف أن الحكومة ستقيم الوضع في إنجلترا الأربعاء.

وتابع الوزير: "في الوقت الحالي، لا يوجد في البيانات ما يجعلني أعتقد أننا بحاجة إلى فرض المزيد من القيود".

 

 

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