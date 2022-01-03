زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ساحل فانواتو

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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن هزات أرضية بقوة 5.9 درجة ضربت ساحل فانواتو في المحيط الهادئ.

ووقع مركز الزلزال على مسافة 104 كيلومترات شمال غربي بلدة سولا التي يقطنها نحو 1.1 ألف نسمة، ومسافة 527 كيلومترا شمال غربي مدينة بورت فيلا التي يبلغ عدد سكانها 35.9 ألف نسمة. ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 137 كلم.

لم ترد معلومات حول خطر حدوث تسونامي أو وقوع دمار نتيجة الزلزال.

وتقع دولة فانواتو في جنوب المحيط الهادئ، وتنتشر على سلسلة من 80 جزيرة تمتد لمسافة 1300 كيلومتر. وتقع العاصمة والمركز الاقتصادي للبلاد، بورت فيلا، على جزيرة إيفات.