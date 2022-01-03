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الشرق الأوسط: 5500 لاجئ سوري غادروا الأردن وعادوا الى بلادهم العام الماضي... أغلبية اللاجئين يرغبون بالعودة إلى بلادهم

3
JANUARY
2022
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عمان: «الشرق الأوسط»-


صرح ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، بأن 5500 سوري، غادروا الأردن وعادوا إلى بلادهم في عام 2021، مؤكداً أن عودتهم كانت «طوعية».


ونقل موقع قناة «المملكة»، عنه، الأحد، القول إن استطلاعات رأي تجريها المفوضية، تظهر أن «أغلبية اللاجئين يرغبون بالعودة إلى بلادهم، لكنهم غير قادرين بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في سوريا، وأسباب تتعلق بالتجنيد الإلزامي للشباب، وأخرى تتعلق بالأوضاع المعيشية هناك».


ويستضيف الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم، بالنسبة لعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 759745 لاجئاً بينهم 672599 لاجئاً سورياً مسجلاً، و66386 لاجئاً عراقياً، و12787 لاجئاً يمنياً، و5891 لاجئاً سودانياً إضافة لـ658 لاجئاً صومالياً و1424 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية.


وتقول الحكومة من جانبها، إن هناك 3.‏1 مليون لاجئ سوري في الأردن، نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

الشرق الأوسط
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