ألمانيا.. سقوط جرحى خلال تظاهرة ضد قيود كورونا

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اعلنت الشرطة الألمانية إن 6 متظاهرين و4 ضباط أصيبوا في اشتباكات اندلعت خلال احتجاج رافض لإجراءات مكافحة الوباء في بلدة جريز في تورينجيا في يوم رأس السنة الجديدة.

واستخدم الضباط رذاذ الفلفل والهراوات ضد حشد من نحو 400 شخص تجمعوا احتجاجا على قيود “كوفيد 19” المطبقة على الأشخاص غير المطعمين في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الثلثاء.

وقالت الشرطة إن عشرات التهم الجنائية وجهت إلى متظاهرين لمقاومة أوامر الشرطة والتسبب في أذى جسدي وتجاهل قواعد التباعد الاجتماعي.

واحتج نحو ألف شخص على القيود في أماكن أخرى من ولاية وسط ألمانيا، بما في ذلك ليبنشتاين ورودولشتات وسوندرسهاوزن وسويمردا.