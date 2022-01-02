إزالة علم الاتحاد الأوروبي من قوس النصر في باريس

وأكد وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون يوم الجمعة أن العلم سيظل مرفوعا على قوس النصر "عدة أيام" ، لافتا اليوم إلى أن العلم أُنزل وفق المقرر.وأوضح بون أنه كان مقررا إنزال العلم هذا الأحد، ولم يحدد وقتا معينا.ورفض فكرة أن تكون الحكومة رضخت بعد أن ناشدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لو بان أمس السبت مجلس االدولة الفرنسي إزالة علم الاتحاد لأوروبي من على قوس النصر.ورأت لو بان اليوم الأحد أن الحكومة أرغمت على إزالة علم الاتحاد الأوروبي من قوس النصر، معتبرة أن هذا نصر وطني جميل في بداية 2022.أما بون فأكد أنهم لم يتراجعوا ولم يحدث تغيير في الخطة ، قائلا إن مصير فرنسا في أوروبا.واعتبر أن لو بان والزعماء الآخرين أخطأوا تماما عندما قالوا إن علم الاتحاد الأوروبي جل محل علم فرنسا الذي لا يُرفع على الدوام على قوس النصر.