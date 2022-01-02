أوميكرون والطقس يلغيان آلاف الرحلات الجوية في العالم

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تسبب المتحور أوميكرون والأحوال الجوية بإلغاء أكثر من 2700 رحلة جوية في الولايات المتحدة الأمريكية .

وذكر الموقع الالكتروني الأمريكي فلايت أوير كما نقلت فرانس برس أن عدد الرحلات الجوية التي ألغيت في الولايات المتحدة بلغ 2725 رحلة لافتاً إلى أن هذا العدد يشكل نصف عدد الرحلات الملغاة على مستوى العالم والتي بلغت حتى الآن 4618 رحلة.

وحسب الموقع نفسه فإن شركة طيران سكاي ويست الأمريكية تعد الأكثر تضرراً بقرارات الإلغاء والتي طالت 23 بالمئة من رحلاتها.

ولفت الموقع إلى أن مطارات شيكاغو كانت أكثر المطارات الأمريكية تأثراً بالإلغاء بسبب الأحوال الجوية وسط توقعات باجتياح عاصفة ثلجية المدينة ليلاً.

كما يشهد النقل الجوي العالمي اضطراباً شديداً بسبب أوميكرون شديد العدوى حيث يتغيب العديد من الطيارين وأفراد طاقم الطيران بسبب إصابتهم بالفيروس أو مخالطتهم مصابين ما يدفعهم إلى حجر أنفسهم ما يضطر شركات الطيران لإلغاء رحلات لعدم وجود عدد كاف من الموظفين.

وألغت شركات الطيران العالمية نحو 7500 رحلة من وإلى عدة دول عالمية في عطلة نهاية الأسبوع .