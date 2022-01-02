living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوميكرون والطقس يلغيان آلاف الرحلات الجوية في العالم

2
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تسبب المتحور أوميكرون والأحوال الجوية بإلغاء أكثر من 2700 رحلة جوية في الولايات المتحدة الأمريكية .

وذكر الموقع الالكتروني الأمريكي فلايت أوير كما نقلت فرانس برس أن عدد الرحلات الجوية التي ألغيت في الولايات المتحدة بلغ 2725 رحلة لافتاً إلى أن هذا العدد يشكل نصف عدد الرحلات الملغاة على مستوى العالم والتي بلغت حتى الآن 4618 رحلة.

وحسب الموقع نفسه فإن شركة طيران سكاي ويست الأمريكية تعد الأكثر تضرراً بقرارات الإلغاء والتي طالت 23 بالمئة من رحلاتها.

ولفت الموقع إلى أن مطارات شيكاغو كانت أكثر المطارات الأمريكية تأثراً بالإلغاء بسبب الأحوال الجوية وسط توقعات باجتياح عاصفة ثلجية المدينة ليلاً.

كما يشهد النقل الجوي العالمي اضطراباً شديداً بسبب أوميكرون شديد العدوى حيث يتغيب العديد من الطيارين وأفراد طاقم الطيران بسبب إصابتهم بالفيروس أو مخالطتهم مصابين ما يدفعهم إلى حجر أنفسهم ما يضطر شركات الطيران لإلغاء رحلات لعدم وجود عدد كاف من الموظفين.

وألغت شركات الطيران العالمية نحو 7500 رحلة من وإلى عدة دول عالمية في عطلة نهاية الأسبوع .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout