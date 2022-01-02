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عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين

2
JANUARY
2022
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نجحت إمارة رأس الخيمة بالإمارات في إبهار مئات الآلاف من الزوار من شتى أرجاء العالم، ومنحتهم تجربة استثنائية بكل المقاييس للاحتفال برأس السنة الجديدة، مع مشاهدة عروض غير مسبوقة للألعاب النارية التي حققت لقبين من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، تضمن عرض الألعاب النارية المتميز فوق مياه الخليج العربي تشكيلات مبتكرة قدمتها طائرات من دون طيار.
واستمر العرض لمدة 12 دقيقة، وتألف من ست مراحل يحمل كل منها طابعه الخاص.
ومنح التناغم التام بين حركة الأضواء وإيقاع الموسيقى الزوار والموجودين في مواقع التخييم المخصصة لهذا الحدث بصحبة أصدقائهم وأفراد أسرهم، إحدى أكثر التجارب الاحتفالية تألقاً على الإطلاق.
وتم إجراء عروض الألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد في رأس الخيمة على ست مراحل متتالية، حيث بدأت بالعد التنازلي التقليدي قبيل حلول منتصف الليل وانطلاق العروض الأخاذة... وبدأ العام الجديد بإطلاق برج ضوئي مذهل بارتفاع أكثر من كيلو متر واحد، أعلى من أي مبنى في العالم.
وتبع ذلك عبارة «Happy New Year» كتبتها في السماء طائرات من دون طيار مخصصة للألعاب النارية، لتتألق الساحة بألوان متعددة، وضمنت هذه العروض لإمارة رأس الخيمة تسجيل رقمين قياسيين عالميين في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية»، طبقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وسجلت إمارة رأس الخيمة الرقم القياسي العالمي الأول عن فئة «أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار» عبر تشكيل برج من الألعاب النارية بارتفاع 1055 متراً (أكثر من كيلومتر واحد)، متجاوزاً بذلك طول أي ناطحة سحاب في العالم، وباستخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات «الدرون»، وكان عرض الألعاب النارية المصمم خصيصاً لهذه المناسبة مذهلاً إلى أبعد الحدود، بالنظر إلى حجمه الهائل وغير المسبوق.
وكان الرقم القياسي الثاني عن فئة «أكبر عدد من طائرات (الدرون) المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد»، حيث أطلقت 452 طائرة من «الدرون» الألعاب النارية في الوقت ذاته لإنشاء تشكيل بصري لعبارة «Happy New Year» في سماء الإمارة.

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