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ماليزيا: تضرر 7 ولايات جراء الفيضانات وإجلاء الآلاف

2
JANUARY
2022
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ذكرت الوكالة الوطنية الماليزية لإدارة الكوارث، أن سبع ولايات في ماليزيا تعرضت لفيضانات، اليوم الأحد، وتم إجلاء آلاف الأشخاص، ليرتفع إجمالي المتضررين جراء الأمطار الغزيرة في الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 125 ألف شخص.

وقالت الوكالة في بيان، أودرته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، اليوم: إن ولايات كيلانتان وترينجانو وباهانج وجوهور ومالاكا ونيجيري سمبيلان وصباح- لا تزال تتعرض لأضرار جراء الفيضانات، وأن 8 آلاف و727 شخصا يحتمون في 128 مركزا للإغاثة.

وأضافت أن إجمالي 125 ألفا و490 شخصا تضرروا من الفيضانات على مستوى الدولة.

وتعد الفيضانات شائعة على الساحل الشرقي لماليزيا خلال موسم الرياح الموسمية السنوي بين أكتوبر ومارس من كل عام، لكن هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي الذي بدأ في 17 ديسمبر الماضي أدى إلى نزوح الآلاف وتسبب في إجهاد خدمات الطوارئ الماليزية.

بدورها، قالت الشرطة الماليزية- على موقع (تويتر): إن 50 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات، ولا يزال اثنان في عداد المفقودين.

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