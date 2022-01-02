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ملياردير شهير يكشف عن عادتين وراء نجاحه الدائم

2
JANUARY
2022
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يُعد الشريك المؤسس لشركة تويتر، جاك دورسي، أحد أشهر أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا في العالم، ولكن أحد أسرار نجاحه أبسط بكثير مما تعتقد.

آدم بروتمان، الذي قضى ما يقرب من عقد من الزمان كرئيس تنفيذي رقمي لشركة ستاربكس ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات البيع بالتجزئة العالمية، جنباً إلى جنب مع دورسي خلال الفترة التي قضاها في عمله أثناء الشراكة بين عملاق القهوة وتويتر وشركة سكوير كشف عن بعض التفاصيل.

وقال بروتمان: "أنا معجب كبير بجاك دورسي، وأكبر درس تعلمته من الملاحظة والعمل معه هو أنه واضح جداً بشأن ما يفعله ولماذا يفعل ذلك، سواء كان ذلك على المستوى الكلي أو الجزئي".

وأشار بروتمان إلى أن أحد الأمور الهامة التي ساعدت في كون دورسي شخصاً ناجحاً من خلال مشاهدته الدائمة له، هي أن دورسي يدون ملاحظات مفصلة حول كل محادثة خلال اجتماعات العمل.

وقال إنه ذات مرة، قرر أن يسأل دورسي عن الغرض من هذه الملاحظات. وأجابه: "أشارك هذه الملاحظات مع شركتي بأكملها"، وأضاف لقد كان شفافاً بشكل لا يصدق مع فريقه بشأن العمليات والقرارات المختلفة.

وتابع بروتمان أن تحديد أهداف واضحة والاستماع الجيد هما من الصفات التي جعلت دورسي "قائداً فعالاً"، وهما صفات يجب على الآخرين توجيهها في عملهم إذا أرادوا أن يكونوا ناجحين، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال بروتمان: "هناك أنماط معينة تبدأ في ملاحظتها بين القادة الرائعين في مجال الأعمال"، وعادة تدوين الملاحظات تتحدث عن نهج دورسي الأوسع نطاقاً لقيادة تويتر وبلوك (سكوير سابقاً).

فيما اعتبر الصفة الثانية الهامة في نجاخ دورسي، هي كونه شديد الهدوء دائماً، وأوضح بشأن ما كان يفعله ولماذا، وحتى في أوقات علمه وجهله بالأمور، حيث لم يكن أبداً عاطفياً أو عشوائياً - فقط ثابت وواضح.

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