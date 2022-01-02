النفط الإيرانية: أرسلنا وفداً لسوريا ومستعدون للتعاون مع دول الخليج

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أكد أحمد أسد زادة، مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية، إيفاد وفد إلى سوريا مؤخراً بهدف بحث آفاق جديدة للتعاون المشترك وإعداد تقرير بهذا الشأن.

وأشار أسد زادة في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أن للوزارة برنامجاً للتعاون المشترك مع سوريا ودول محور المقاومة.

من جهة ثانية، أعرب المسؤول عن استعداد إيران للتعاون الكامل مع دول المنطقة والدول العربية المطلة على الخليج والتي بعضها أظهرت مقاربة بناءة وايجابية مؤخر.

وأضاف أن العديد من هذه الدول تحتاج إلى الغاز الطبيعي التي تمتلك إيران احتياطات جيدة منها بالخليج، حيث يمكن عبر التعاون البناء التوصل إلى تنفيذ مشاريع جيدة على قاعدة “الكل رابح”.

وحول صادرات النفط الخام الإيراني في الشهور الاخيرة، أكد أسد زادة أن المبيعات تشهد “حراكاً جاداً” وثمة “أسواق جديدة قيد الانفراج لم يكن في السابق التصور التسويق فيها”، وعلى أثره تمكنت الوزارة من تسليم عائدات إلى الخزانة تفوق تعهداتها.

وبشأن تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، بين مساعد الوزير أن ثمة برنامجاً يجري للتفاوض وتمديد عقد توريد الغاز للبلد الشقيق “الذي عليه أن يسعى لتسديد المدفوعات بالموعد المستحق”.