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البابا فرنسيس يشجب العنف ضد المرأة: إهانتها هي إهانة للرب

2
JANUARY
2022
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تصدر كلام البابا فرنسيس عن العنف ضد المرأة، عناوين معظم الصحف الايطالية والاعلام الاوروبي، وعكس إرادة فاتيكانية قوية بالدفاع عن حقوقها ودورها في المجتمع.


وفي هذا الاطار، قال الخبير في الشؤون الفاتيكانية روبيرتو مانتويا في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام": "حديث الحبر الأعظم حول المرأة يعكس إرادة فاتيكانية قوية في الدفاع عن حقوق المرأة ودورها الرائد في المجتمع، في المنتديات الدولية".

كلام الاب الاقدس جاء خلال ترؤسه القداس الالهي أمس في بازيليك القديس بطرس، لمناسبة عيد القديسة مريم أم الله، واليوم العالمي ال 55 للسلام، بعنوان: "الحوار بين الاجيال، التربية والعمل: أدوات من أجل بناء سلام دائم"، حيث قال: "لنضع أنفسنا تحت حماية والدة الله التي هي أمنا. ولتساعدنا لكي نحفظ جميع الأمور ونتأمل بها، دون أن نخاف من التجارب، ونحن على يقين بأن الرب أمين ويعرف كيف يحول الصلبان إلى قيامة".

وإذ شدد على "ضرورة دعم الأمهات وحماية النساء"، تحدث عن العنف الذي يتعرضن له والزامية وضع حد له، معتبرا أن "إهانة المرأة هي إهانة للرب الذي اتخذ شكله الإنساني من إمرأة".

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