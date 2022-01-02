living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حادثة نادرة... كوري جنوبي يعبر براً إلى كوريا الشمالية

2
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 ذكر الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد أنّ شخصاً مجهولاً دخل إلى كوريا الشمالية برّاً من الجنوب في يوم رأس السنة، في حادثة عبور نادرة جداً للحدود التي تخضع لإجراءات مراقبة صارمة بين البلدين منذ العام 1953.

وقالت لجنة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان، إنّ معدات مراقبة رصدت هذا الشخص يوم السبت في "المنطقة المنزوعة السلاح" التي تفصل بين شطري شبه الجزيرة الكورية في الساعة 21,20 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أنه "تم ّتأكيد أنّ الشخص عبر الخط العسكري الفاصل شمالاً".

مسؤول في اللجنة نفسه قال إنه لم تعرف هوية هذا الشخص بعد، موضحاً أنّ السلطات الكورية الجنوبية وجهّت رسالة إلى كوريا الشمالية بشأن الحادثة.

وأطلق الجيش الكوري الجنوبي عملية بحث لم تفضِ إلى نتيجة، حسب البيان، الذي أوضح أنه "لم يرصد أي نشاط غير عادي من جانب الجيش الكوري الشمالي".

وفي العام 2020 شهدت الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية توتراً، حيث تحدثت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن سماع دوي انفجار وارتفاع سحب الدخان في مدينة كايسونغ الحدودية الكورية الشمالية.

وأكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أنّ "كوريا الشمالية فجرّت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ"، وفق ما ذكرته "يونهاب".

وكانت كوريا الشمالية قد نشرت قوات مراقبة في المناطق الحدودية منزوعة السلاح بين البلدين.

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout