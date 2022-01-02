حادثة نادرة... كوري جنوبي يعبر براً إلى كوريا الشمالية

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ذكر الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد أنّ شخصاً مجهولاً دخل إلى كوريا الشمالية برّاً من الجنوب في يوم رأس السنة، في حادثة عبور نادرة جداً للحدود التي تخضع لإجراءات مراقبة صارمة بين البلدين منذ العام 1953.

وقالت لجنة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان، إنّ معدات مراقبة رصدت هذا الشخص يوم السبت في "المنطقة المنزوعة السلاح" التي تفصل بين شطري شبه الجزيرة الكورية في الساعة 21,20 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أنه "تم ّتأكيد أنّ الشخص عبر الخط العسكري الفاصل شمالاً".

مسؤول في اللجنة نفسه قال إنه لم تعرف هوية هذا الشخص بعد، موضحاً أنّ السلطات الكورية الجنوبية وجهّت رسالة إلى كوريا الشمالية بشأن الحادثة.

وأطلق الجيش الكوري الجنوبي عملية بحث لم تفضِ إلى نتيجة، حسب البيان، الذي أوضح أنه "لم يرصد أي نشاط غير عادي من جانب الجيش الكوري الشمالي".

وفي العام 2020 شهدت الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية توتراً، حيث تحدثت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن سماع دوي انفجار وارتفاع سحب الدخان في مدينة كايسونغ الحدودية الكورية الشمالية.

وأكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أنّ "كوريا الشمالية فجرّت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ"، وفق ما ذكرته "يونهاب".

وكانت كوريا الشمالية قد نشرت قوات مراقبة في المناطق الحدودية منزوعة السلاح بين البلدين.