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العثور على غواصة اختفت قبل 80 عاما

2
JANUARY
2022
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عثر الغواصون اليونانيون على غواصة إيطالية في قاع بحر إيجه، اختفت قبل 80 عامًا، وفقًا لإكسبرس.

غادرت غواصة "جانتينا" جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارًا، لكنها غرقت في 5 يوليو/ تموز 1941 بضربة طوربيد أطلق من الغواصة البريطانية "إتش إم إس توربي".
يقتبس المنشور من أحد المشاركين في البحث: "إن تاريخ القتال البحري يشبه اللغز، وهذا الاكتشاف جزء من هذا اللغز. المواجهة المباشرة بين الغواصات هي حدث نادر".
وجدت "جانتينا" ملاذها الأخير جنوب جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار. تم التعرف على الغواصة باستخدام سجلات مكتب التاريخ البحري لإيطاليا.


تم إطلاق "جانتينا" في عام 1932 وشاركت في الحرب الأهلية الإسبانية. في 5 يوليو/ تموز 1941، أغرقتها الغواصة البريطانية توربي، التي أطلقت ستة طوربيدات في وقت واحد. تمكن ستة بحارة فقط من النجاة، إذ تمكنوا من السباحة إلى جزيرة ميكونوس اليونانية.

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