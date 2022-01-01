غرق مدينة الغردقة المصرية بالأمطار وتساقط حبات البرد بغزارة

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شهدت مدينة الغردقة المصرية بالبحر الأحمر، سقوط أمطار غزيرة مع حبات برد، مصحوبة بالبرق والرعد فيما غطت السحب الكثيفة سماء المدينة السياحية.

من جهتها، أعلنت عدد من مدن المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية بعد تحذيرات هيئة الأرصاد المصرية.

وحذرت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، من وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم غد الأحد.

وأكدت، أنه “من المتوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على أماكن متفرقة بالمحافظة يومي السبت والأحد”.

وطالبت الإدارة من المواطنين “توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة”.