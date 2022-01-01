وزير الخارجية الاسرائيلي: تل ابيب لا تحتاج لإذن من أحد للدفاع عن أمنها

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اعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن تل أبيب قادرة على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وأنها لا تحتاج لإذن من أحد "للدفاع عن أمنها".

وفي تصريح لقناة "12" الإسرائيلية ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل لديها القدرات لمهاجمة مواقع تخصيب اليورانيوم والأسلحة الإيرانية إن "إسرائيل لديها قدرات العالم والخبراء لا يستطيعون تخيلها"، مؤكدا أن إسرائيل ستحمي نفسها من "التهديد الإيراني".

وأضاف أن تل أبيب "تفعل كل ما بوسعها للدفاع عن أمنها ولا تحتاج لإذن من أحد".

ومن جانب آخر، لفت إلى أن "المفاوضين في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي لم يستسلموا بعد لمطالب إيران"، مضيفا أن "إسرائيل ليست ضد اتفاق جيد، ولكن فقط ضد اتفاق خاطئ".

ولفت إلى أن "إسرائيل قدمت معلومات للقوى العالمية بأن الإيرانيين يكذبون في برنامجهم النووي".