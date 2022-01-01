إصابة شخصين جراء إطلاق نار في ولاية مينيسوتا الأمريكية

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قالت شرطة ولاية مينيسوتا الأمريكية، اليوم السبت، إن شخصين أصيبا جراء إطلاق نار في "مول أمريكا" الواقع في مدينة بلومنغتون في ولاية مينيسوتا الأمريكية، في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأوضحت الشرطة عبر "تويتر": "نحن في موقع حادث إطلاق نار في مول أمريكا، والوضح الأمني مستتب، فبعد إغلاق قصير، عاد المركز التجاري إلى وضعه الطبيعي، لكن أصيب اثنان بجروح لا تشكل خطورة على الحياة".

من جانبه، قال مسؤول أمني، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الحادث، إن إطلاق النار وقع بسبب مشادة بين رجلين أسفرت عن إصابة أحدهما بطلقة نارية في ساقه، بينما أصيب أحد المارة برصاصة. وأضاف المسؤول أن المشتبه فيه تمكن من الفرار من مكان الحادث، وبالتالي لم يتم العثور على أي سلاح للجريمة.

وكان حساب المركز التجاري "مول أمريكا" قد غرد متوجها بالشكر إلى "الزائرين والمستأجرين الذين استجابوا بسرعة واتبعوا الإرشادات الأمنية". وأضاف الحساب أنه تم فتح المركز التجاري على أن يعاد العمل في الساعة 10 صباحا يوم السبت.