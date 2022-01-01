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مصرع 12 شخصا جراء تدافع في أحد المزارات بالهند

1
JANUARY
2022
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لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في تدافع عند مزار ديني في الساعات الأولى من يوم السبت في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.
 
وصرح مسؤول هندي لوكالة فرانس برس أن "ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 13 …".
 
وأضاف: "قد يكون عدد القتلى أعلى حيث كان الطريق إلى الضريح على قمة التل مزدحما بالمصلين الذين يحاولون القيام بزيارة والصلوات المعتادة في العام الجديد".
 
وأكد مسؤول آخر في إدارة الكوارث عدد القتلى، قائلا إن التدافع وقع حوالي الساعة 2:45 صباحا (2115 بتوقيت غرينتش).
 
وقال "أمرت الحكومة بإجراء تحقيق رفيع المستوى في حادث التدافع في ضريح شري ماتا فايشنو ديفي".
 
من جانبه، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر "حزين للغاية للخسائر في الأرواح"، مضيفا أنه على اتصال بالمسؤولين المحليين
 
ويعد ضريح شري ماتا فايشنو ديفي أحد أكثر المزارات الهندوسية احترامًا في شمال الهند، حيث يزوره عشرات الآلاف لأداء الصلاة كل يوم..
 
وتتكرر حوادث التدافع في الهند بمناسبة الاحتفالات الدينية التي غالبا ما تشارك فيها حشود كبيرة يصعب على الشرطة والمتطوعين ضبطها.
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