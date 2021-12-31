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غضب سعودي بعد فيديو إستقبال وزير خارجية باكستان لسفير المملكة

31
DECEMBER
2021
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أثار وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمد قرشي، غضبا سعوديا، بسبب طريقة جلوسه لدى استقباله سفير المملكة في البلاد.

وجلس قرشي، أثناء استقباله للسفير نواف بن سعيد المالكي في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، واضعا رجلا على رجل، فيما نعل حذائه باتجاه السفير، وهو ما اعتبره مغردون "مهينا" في الثقافة العربية.

وأثار مقطع الفيديو الذي يظهر الاستقبال ونشرته السفارة السعودية في باكستان على حسابها في تويتر، غضبا في صفوف المغردين السعوديين.

وكتب أستاذ العلوم السياسة بجامعة الملك سعود بالرياض، تركي الحمد، في تغريدة على تويتر، أن الوزير الباكستاني يفتقر لـ"اللباقة"، معربا عن شعوره بالإهانة من طريقة استقباله للسفير السعودي.

وتمنى مغرد سعودي يدعى كساب العتيبي، إقالة السفير السعودي بسبب عدم رفضه لإهانة الوزير الباكستاني، معتبرا أن الدبلوماسية تعني عزة النفس.

والتمس مغرد آخر يدعى عبد الإله المالكي العذر للسفير السعودي معتبرا أن تحميل السفير "قلة أدب" الوزير الباكستاني يجانب الصواب، بحسب تعبيره.

واعتبر أن السفير ضيف عند الوزير متوقعا ألا "تمر الحادثة مرور الكرام".

وإستقبل وزير الخارجية الباكستاني السفير السعودي، الثلاثاء، حيت جرى تبادل الأحاديث الودية ومناقشة التطورات الإقليمية والعالمية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، بحسب بيان السفارة السعودية على تويتر.

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