ماكرون يُحذّر الفرنسيين من أسابيع صعبة

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حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته عشية العام الجديد من أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة على فرنسا مع زيادة إصابات كورونا، لكنها ستمر بسلام إذا تصرف الفرنسيون بمسؤولية.



وأضاف أنّ فرنسا في وضع أفضل في مواجهة فيروس كورونا بالمقارنة بالعام الماضي بسبب عدد الذين تلقوا التطعيم.



وقال إن البلاد تحتاج إلى فعل كل شيء لتجنب الاضطرار إلى فرض قيود جديدة تحد من حريات الناس.

وسجلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الجمعة وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن في حين استعدت البلاد لاحتفالات خافتة بالعام الجديد حيث منعت الكثير من الاحتفالات التي تستخدم فيها الألعاب النارية وصدرت التعليمات للسكان بالتزام الكمامات.