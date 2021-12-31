وكالة تنظيم الأدوية في بريطانيا أقرت استخدام عقار “فايزر” المضاد لكورونا

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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن “وكالة تنظيم الأدوية في بريطانيا رخصت استخدام أقراص لعلاج كورونا في المنزل بهدف التقليل من خطر دخول المستشفيات للمصابين بالفيروس بنسبة 95 في المئة، وذلك للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما”.

وأوضحت الوكالة البريطانية، في بيان، أن “الدواء يعمل على تثبيط الإنزيمات التي يحتاجها الفيروس للتكاثر، ويؤخذ مع جرعة من حبة أخرى مضادة للفيروسات تسمى ريتونافير التي تبقى في الجسم لفترة أطول، وبروتوكول العلاج يكون ثلاث حبات تؤخذ مرتين في اليوم لمدة 5 أيام”.

وأظهرت التجارب المخبرية أن “الدواء آمن وفعال في الحد من مخاطر دخول المستشفى والوفاة لدى الأشخاص المصابين بالعدوى الخفيفة والمتوسطة والذين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد”.

وكشف أول تقرير رسمي بريطاني، أن خطر دخول المستشفى للمصابين بمتحور أوميكرون يقل بنسبة 50 إلى 70 في المئة عن سابقه “دلتا”، بحسب “بي بي سي”.