اليابان وكوريا الجنوبية والشمالية والصين وتايلاند استقبلوا عام 2022 بإطلاق الألعاب النارية

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إستقبلت كل من اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والصين وتايلاند عام 2022، حيث تم الاحتفال بإطلاق الألعاب النارية.

وتستعد دول العالم لاستقبال العام الجديد، لتبدأ الاحتفالات في 31 كانون الأول وهو اليوم الأخير حسب التقويم الميلادي، وتستمر حتى الساعات الأولى من 1 كانون الثاني.

وتختلف بداية الاحتفال من دولة لأخرى حسب موقع كل دولة وفقا لخطوط الطول والعرض وخط غرينتش.

ويعد سكان جزير كيريتيماس ("الميلاد") المرجانية وهي إحدى الجزر التابعة لجمهورية كيريباتي في وسط المحيط الهادئ، أول من يستقبل قدوم العام الجديد.