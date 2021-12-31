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بالصورة ... وزير خارجية بريطانيا يثير جدلا بعد حضوره إحدى المباريات دون كمامة

31
DECEMBER
2021
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أثار وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الخميس، جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل ‏الاجتماعي، وذلك بعد تداول صورة له يظهر فيها غير مرتديا قناعا طبيا، أثناء حضوره مباراة لفريق تشيلسي لكرة ‏القدم خلال الأسبوع الحالي.‏
 
والتقط صورة راب أحد المشجعين، والتي تبرز ظهوره من دون قناع طبي داخل الاستاد الرياضي، بينما يقف بجواره شخص آخر يرتدي الكمامة.
 
وكان نادي تشيلسي أصدر توجيها عاما بضرورة ارتداء المشجعين الأقنعة الطبية طوال فترة حضورهم المباريات داخل الاستاد الرياضي، إلا في حالة تناول الطعام أو الشراب، أو أثناء الجلوس والسير خارج الاستاد.
 
وقال ملاحظ رفض ذكر اسمه لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية: "شخصيا أرى أنه أمر مثير للدهشة أن وزير رفيع المستوى يعتبر أنه من الحكمة الجلوس وسط حشد من الناس في مكان عام ويتجاهل تعليمات الصحة بارتداء الكمامة لمدة 90 دقيقة هي عمر المباراة، وسط تفشي متحور "أوميكرون" الجديد".
 
وأكد متحدث باسم وزير الخارجية، دومينيك راب، تعليقا على صورته المتداولة خلال مباراة كرة القدم أنه "ملتزم بالقواعد الصحية طوال الوقت".
 
وكان وزراء المملكة المتحدة حثوا مواطنيهم مؤخرا على أن يكونوا أكثر حذرا خلال موسم العطلات وعيد الميلاد، وذلك لاختلاطهم بكبار السن بصورة أكبر، خلال التجمعات العائلية.
 
يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعرض لانتقادات الشهر الماضي، بسبب زيارته مستشفى في نورثومبريا وهو لا يرتدي كمامة طبية.
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