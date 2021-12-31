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كوريا الجنوبية.. إلغاء مراسم قرع الجرس في نهاية العام وسط تفشي كورونا

31
DECEMBER
2021
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ألغت السلطات في كوريا الجنوبية مراسم قرع الجرس السنوية في نهاية العام في جميع أنحاء البلاد للعام الثاني على التوالي وسط تفشي جائحة كوفيد-19.
 
كوريا الجنوبية.. إلغاء مراسم قرع الجرس في نهاية العام وسط تفشي كوروناكوريا الجنوبية: حصر التجمعات الخاصة بأربعة أشخاص كحد أقصى
وذكرت حكومة مدينة سيئول، أنه تم إلغاء حفل قرع الجرس الأكثر شعبية في البلاد، والذي كان يقام عشية رأس السنة الجديدة في بوشينغاك في وسط سيئول مرة أخرى، مشيرة إلى أنه "بدلا من ذلك، سيتم بث حدث افتراضي لقرع الجرس عبر يوتيوب وفيسبوك".
 
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء الاحتفال بنهاية العام بسبب كوفيد-19 بعد إلغاء الحدث السنوي المستمر منذ 70 عاما لأول مرة في العام الماضي.
 
كما ألغت بلديات كبرى أخرى في جميع أنحاء البلاد احتفالاتها، بما في ذلك مدن سوون وإنتشيون ودايجون وغوانغجو.
 
وتخطط المدن الجنوبية مثل كيونغجو وبوسان ودايغو لاستضافة فعاليات قرع الجرس كما هو مقرر ولكن مع بقاء عدد المشاركين عند الحد الأدنى.
روسيا اليوم
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