living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير عاجل من بؤر أوميكرون "العائمة".. اللقاح لا يكفي

31
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إلى تجنب السفر بالسفن السياحية، على خلفية تفشي المتحور "أوميكرون"، حتى لو الشخص حاصلا على تطعيم ضد الفيروس.
 
وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، فقد أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها نصيحة طبية، الخميس، تدعو فيها كل المسافرين (ملقحين أو غير ملقحين) لتجنب السفن السياحية الكبرى (الكروز)، في وقت تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا بإصابات كورونا، بسبب المتحور "أوميكرون".
 
وأضافت أن "المسافرين الملقحين بالكامل يمكن أن يكونوا معرضين للإصابة بالمتحورات ونقلها للآخرين".
 
وتابعت:"إن الانتشار أسهل (للفيروس) يكون بين الأشخاص الموجودين في أماكن متقاربة، كما أن فرصة الإصابة بمرض "كوفيد -19"، الذي يسببه الفيروس، على متن السفن السياحية مرتفعة للغاية".
 
وقالت السلطات الصحية الأميركية إن "رفع مستوى التهديد بشأن السفر من 3 إلى 4، يعكس الزيادات في حالات الإصابات على متن السفن السياحية منذ ظهور متحور أوميكرون".
 
ولفتت إلى أن المزيد من سفن الرحلات السياحية وضعت على المستوى الأصفر وفق معيار المراكز، وهو ما يعني التحقق من احتمال تفشي الوباء على متن هذه السفن.
 
 وشددت المراكز الأميركية على تجنب السفر بهذه السفن، حتى ولو في الرحلات النهرية القصيرة في شتى أنحاء العالم، بصرف النظر عن حالة التطعيم.
 
لكن في حال اختار الشخص المشاركة في هذه الرحلات، فعليه أن يحصل على الجرعة المعززة، إذا مؤهلا لذلك، وأن يرتدي القناع الطبي في الأماكن المشتركة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout