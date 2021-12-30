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أميركا تحذر مواطنيها من السفر على متن الرحلات البحرية

30
DECEMBER
2021
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واشنطن- سبوتنيك -

 قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إنه يجب على الأمريكيين تجنب كل الرحلات البحرية حتى لو حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا.

 وجاء في تحذير السفر المنشور على موقعها على الإنترنت: "تجنب الرحلات البحرية، بغض النظر عن حالة التطعيم".
وأضافت: "حدث مستوى إشعار الصحة أثناء السفر الخاص بكوفيد من المستوى 3 إلى المستوى 4، وهو المستوى الأعلى، وهذا يعكس الزيادة في الإصابات على متن السفن السياحية منذ التعرف على متحور أوميكرون".
يعتقد العلماء أن متحور "أوميكرون"، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا قبل شهر ونصف الشهر، أكثر قابلية للانتقال ولكنه يسبب أعراضا خفيفة وأقل فتكا من متحور "دلتا".

يوم الأربعاء، قال المستشار الطبي الرئاسي الأمريكي أنتوني فاوتشي إن حالات الإصابة بـ"أوميكرون" من المرجح أن تبلغ ذروتها في الولايات المتحدة بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني.

أظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض، يوم الثلاثاء، أن"أوميكرون" يمثل 58.6% من جميع الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر/ كانون الأول.
وكان متوسط سبعة أيام لحالات الإصابة بفيروس كورونا عند 240 ألف في اليوم الواحد، بزيادة نحو 60% عن الأسبوع السابق.

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