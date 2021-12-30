جريمة مروعة.. انتحر بعد قتله عدداً من أفراد أسرته بينهم 12 طفلاً

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أفادت مراسلة العربية في العراق بمقتل 18شخصاً في اشتباكات مسلحة بين الأمن العراقي وتاجر مخدرات في بابل.

فيما أفادت وسائل إعلام عراقية بأن متهم بقضايا "إرهابية" أقدم على الانتحار بعد قتله عدداً من أفراد أسرته بينهم 12 طفلاً خلال عملية اعتقاله.

وافاد مصدر خاص لشبكة رووداو الإعلامية بأن مواجهات حصلت في شمال بابل في قضاء الجبلة في منطقة الراشدي استمرت لأكثر من ساعتين بين القوات الأمنية وأحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في محافظة بابل.

وأضاف المصدر أن المواجهات التي حصلت بين قوات سوات والاستخبارات من جهة وشخص مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في منطقة الرواشد في جبلة أسفرت عن إصابة إثنين من القوات الأمنية ومقتل 18 شخصاً من عائلة المطلوب للقضاء 12 منهم أطفال.

وأشار إلى أن المطلوب هو من قام بقتل أطفاله وعائلته داخل الدار بعد مواجهات مع القوات الأمنية.

القوات الأمنية أكدت أن الأطفال الـ12 قتلوا نتيجة إصابتهم بالرصاص في الرأس، وفقاً للمصدر.

قيادة شرطة بابل، كشفت اليوم الخميس، إلقاء القبض على (41) متهماً من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة .

واكدت أن عمليات إلقاء القبض نفذتها مفارزها من مديريات الأقسام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة والاختصاص في مناطق متفرقة بالمحافظة .

وأشارت قيادة الشرطة الى أن العمليات جاءت في إطار تكثيف الجهود الأمنية للعمل بتوجيهات قائد شرطة المحافظة، في تطبيق مذكرات إلقاء القبض لا سيما الجنائية منها وتعزيز الأمن لعموم مناطق المحافظة.