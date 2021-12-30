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البحرين تعين أول سفير لدى سوريا منذ عشر سنوات

30
DECEMBER
2021
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أعلنت البحرين، اليوم الخميس، تعيين رئيس لبعثتها الدبلوماسية في سوريا بدرجة سفير فوق العادة مفوّض.

وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما بتعيين وحيد مبارك سيار لرئاسة البعثة الدبلوماسية في دمشق.


يأتي تعيين وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لدى سوريا، في إطار الجهود العربية المبذولة لإعادة سوريا إلى الحضن العربي من جديد، والتي كانت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة فيه عبر اقتحام الطوق المضروب على سوريا.

 

وأرسلت الإمارات، التي أعادت فتح بعثتها لدى دمشق أواخر 2018، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إلى سوريا الشهر الماضي حيث اجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد.


وفي 10 تشرين الثاني الماضي، شكلت زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دمشق موضع اهتمام العالم، ليس لكونها فقط الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ أكثر من 10 أعوام، وإنما لأبعادها التي تستبطن نهجا إماراتيا متوازنا يفتح أمام دمشق بوابة العودة إلى الجامعة العربية.

ولم تمر أيام قليلة على هذه الزيارة التاريخية للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حتى أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن سوريا حاضرة بالقمة العربية المقبلة، معربا عن أمله في أن "تكون انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك وجامعة وشاملة ولا تكرس التفرقة العربية".

 

وخفضت دول الخليج مستوى تمثيلها الدبلوماسي أو أغلقت بعثاتها الدبلوماسية في دمشق على خلفية الأحداث التي شهدتها سوريا في 2011، وكانت مملكة البحرين أعلنت استمرار العمل في سفارتها بدمشق وكذلك في السفارة السورية بالمنامة.

وأصبحت سلطنة عمان في العام الماضي أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى سوريا.

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