جريمة مروعة في روسيا...وكاميرات المراقبة ترصد القاتل يشتري سلاحا عشية تنفيذه الجريمة

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قالت مديرية التحقيق في إقليم كراسنويارسك، إن رب الأسرة المقتول في كانسك، ربما خطط لارتكاب جريمة بشكل مسبق، لأنه اشترى سكينا عشية المأساة.

يوم الاثنين الماضي، عثرت الشرطة على أربع جثث في شقة بمدينة كانسك: لرجل وامرأة وطفلين 11 و 7 أعوام، وجميعهم مصابون بطعنات.

ويعتقد التحقيق، أن الرجل الذي طلق زوجته، قام بقتلها ومن ثم قتل الطفلين، وانتحر. وقام التحقيق بفتح قضية جنائية المادة رقم 105 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (جريمة قتل شخصين أو أكثر، بما في ذلك القاصران).

وأضافت المديرية: "نتيجة للبحث والتحري والتحقيق، تبين أن الرجل اشترى السكين، أداة تنفيذ الجريمة، في أحد المحلات التجارية بمدينة كانسك في 26 ديسمبر 2021، مما يشير إلى أنه خطط للجريمة بشكل مسبق".