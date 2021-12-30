الرئيس الاسد أبرق الى نظيره الروسي مهنئا بالعام الجديد وبوتين رد بتأكيد استمرار الدعم الشامل لسوريا في مكافحة الارهاب

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بعث الرئيس السوري بشار الاسد برقية تهنئة الى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لمناسبة حلول العام الجديد.



وقال الرئيس الاسد فى برقيته:" أتقدم اليكم بأحر التهانى القلبية مع أخلص التمنيات أن يحمل هذا العام لكم موفور الخير والنجاح ولشعبكم

وبلادكم الصديقة دوام التقدم والازدهار والرفعة".



وأعرب الرئيس السوري عن أمله "أن يشهد هذا العام مزيدا من التالق للعلاقات المتميزة التى تربط بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية وللتعاون الثنائى الذى يحقق نجاحات باهرة ويترك اثارا ايجابية على حياة الشعبين الصديقين".

برقية بوتين

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعرب فى برقية للرئيس الاسد، نشرت على موقع الرئاسة الروسية اليوم عن الامل بأن يحمل العام الجديد "ترسيخ الامن والاستقرار على كامل الاراضى السورية".



واكد الرئيس بوتين فى برقيته "استمرار روسيا فى تقديم دعم شامل لسورية الصديقة فى مكافحة الارهاب الدولى وكذلك فى مجال ايجاد حل سياسى شامل للازمة فيها وفى عملية اعادة الاعمار".