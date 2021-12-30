مسؤول يمني: صاروخ حوثي يضرب معسكرا للتحالف في شبوة وسقوط قتلى

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اعلنت مصادر عسكرية ومسؤول محلي باليمن أن الحوثيين أطلقوا صاروخا على معسكر لقوات يمنية موالية للتحالف الذي تقوده السعودية الخميس، بعد أن أرسل التحالف تعزيزات لصد هجوم على محافظة شبوة المنتجة للنفط.



وقالت ثلاثة مصادر عسكرية إن الصاروخ الباليستي تسبب في مقتل أربعة جنود وإصابة 13 في المعسكر بمديرية مرخة. وقال مسؤول محلي إن القتلى عددهم سبعة.



ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين أو من ألوية العمالقة المؤيدة للتحالف والتي أعلنت الأربعاء، أن مقاتلين ممن كانوا يتمركزون في غرب اليمن انتقلوا إلى شبوة في الجنوب.



وتقدم الحوثيون في محافظة مأرب، وهي المنطقة الوحيدة المنتجة للغاز في اليمن وتضم أكبر حقولها النفطية. ويقاتل الحوثيون المتحالفون مع إيران قوات التحالف منذ أكثر من ست سنوات.



وشن الحوثيون هجمات داخل شبوة وقطعوا خطوط الإمداد عن مأرب، وهي آخر معقل في الشمال للحكومة المعترف بها دوليا. ولا تزال القوات الحكومية تسيطر على عاصمة مأرب ومنشآت النفط والغاز القريبة.